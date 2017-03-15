Собянин получит предвыборную помощь из Госдумы / Володин пообещал быстро решить все формальности со сносом «хрущевок» в Москве

Публикации за 15.03.17

Нижняя палата российского парламента намерена в кратчайшие сроки согласовать и одобрить весь пакет документов, необходимых для сноса пятиэтажных «хрущевок» в Москве. Об этом сегодня сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, при котором создан совет Думы по вопросам, связанным с этим блоком законопроектов.

По словам Володина, в первом чтении закон о сносе пятиэтажек может быть принят 19 апреля, в второе чтение может пройти в мае. Если рассмотрение поправок ко второму чтению не затянется и «не будет больших разногласий», то уже в июне документы могут быть одобрены Советом Федерации и подписаны президентом, сказал Володин, слова которого цитирует РБК.

«А дальше – сносить», – добавил глава Госдумы.

Он также сообщил, что в ближайшее время пройдет расширенное заседание Совета Думы по вопросам, связанным с блоком законопроектов по пятиэтажкам, отметил Володин. В заседании примут участие представители всех фракций, профильных комитетов, эксперты, а также должен прийти мэр Москвы Сергей Собянин «представить свою программу».

Ранее группа депутатов, представляющих в Госдуме Москву, внесла пакет поправок, регулирующих снос «хрущевок». Документом предлагается при сносе переселять жителей пятиэтажек в центре Москвы в другие районы в пределах округа. В другие округа москвичи будут переезжать по собственному согласию.

Проектом документа предполагается, что при сносе хрущевок по новому закону собственникам квартир должна предоставляться не меньшая жилплощадь и с таким же числом комнат либо в том же районе, либо в районе проживания, то есть в соседних районах в том же округе.

Между тем вне района проживания могут расселить жильцов сносимых домов только в Центральном административном округе (ЦАО), Зеленоградском административном округе (ЗелАО), а также Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Однако собственники все равно должны получить квартиры в своем округе.

Расселять жильцов ветхого жилья планируется в несколько этапов. Как предполагается, сначала будет принято решение о выводе дома из эксплуатации. После этого собственники и наниматели квартир должны подписать договоры о переходе права собственности на их имущество. Если такой документ не будет подписан течение 60 дней, право собственности может быть прекращено в судебном порядке.

Такой масштабный проект несет в себе ряд рисков. Одним из них чаще всего называют финансовый. Еще 10 февраля 2017 года руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин сообщал о невозможности старта второго этапа сноса ветхих пятиэтажек из-за отсутствия стартовых площадок для переселения людей и проблем инвестирования. О том, что на выполнение программы не хватает средств, ранее говорил и сам мэр города. По предварительным данным, необходимо снести около 25 млн квадратных метров, в которых проживает 1 млн 600 тысяч человек.

Еще один потенциальный риском эксперты называют коррупцию, отмечала ранее «Новая газета». Интересы стройиндустрии в этом проекте могут стать выше, чем интересы самих жильцов. «В таких условиях «сопутствующие потери» видятся неизбежными, задача в том, чтобы они не превысили критического уровня», – пишет издание.

Сам же проект, как отмечают наблюдатели, призван помочь Собянину вновь избираться на пост главы российской столицы. Как известно, выборы намечены на осень 2018 года.

Москва, Анастасия Смирнова

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