Снос «хрущевок» по-собянински: властям будет позволено ограничить права москвичей

Публикации за 13.03.17

Законопроект по регулированию вопроса о сносе «хрущевских» пятиэтажек в Москве, внесенный в Государственную думу, позволит столичным властям переселять жителей «хрущевок» без их согласия. Как отмечают эксперты, этот масштабный проект несет в себе еще целый ряд рисков, в том числе, коррупционный.

Процесс подготовки территории, проектирования, строительства и ввода в соответствии с нынешним законодательством занимает 3,5 года, в то время как мэр Москвы Сергей Собянин и его правительство планируют уложиться в 2 года. Но реализовать проект реновации без изменения существующего законодательства в настоящий момент невозможно, поэтому потребовался специальный закон, пишут «Ведомости».

«Предлагается ограничить права жителей пятиэтажек и кардинально изменить градостроительное регулирование в Москве», – цитирует газета тест проекта документа.

Расселять жильцов ветхого жилья планируется в несколько этапов. Как предполагается, сначала будет принято решение о выводе дома из эксплуатации. После этого собственники и наниматели квартир должны подписать договоры о переходе права собственности на их имущество. Если такой документ не будет подписан течение 60 дней, право собственности может быть прекращено в судебном порядке.

Напомним, в конце февраля президент РФ Владимир Путин дал поручение Собянину в ближайшие несколько лет снести все «хрущевки», оставшиеся в Москве, а это, по предварительным данным, около 25 млн квадратных метров, в которых проживает 1 млн 600 тысяч человек.

Московская городская дума и Общественная палата Москвы поддержали этот проект, а также заявили о необходимости и включить в программу дома «несносимых» серий.

Мэр Москвы в свою очередь обратил внимание, что с нормативным регулированием этого процесса возникает ряд проблем и попросил содействия главы государства в решении этого вопроса.

«Есть законодательство, связанное со сносом аварийных домов. Есть варианты сноса в соответствии с гражданско-правовыми сделками. Ни то, ни другое в этой ситуации не применимо. В результате, мы и как аварийные их не можем сносить, и как ветхое не можем ремонтировать, капитально ремонтировать. Получается неурегулированная ниша», – говорил Собянин на встрече с президентом.

В пятницу, 11 марта, законопроект о порядке предоставления новых квартир жителям сносимых московских пятиэтажек был внесен в Госдуму. Как говорится в документе, стоимость квартир, которые получат москвичи в рамках программы расселения пятиэтажек второй очереди, будет в среднем на 35% дороже, чем цена освобождаемых, при этом новая жилплощадь может быть на 20% больше по метражу.

Такой масштабный законопроект несет в себе ряд рисков. Одним из них чаще всего называют финансовый. Еще 10 февраля 2017 года руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин сообщал о невозможности старта второго этапа сноса ветхих пятиэтажек из-за отсутствия стартовых площадок для переселения людей и проблем инвестирования. О том, что на выполнение программы не хватает средств, ранее говорил и сам мэр города.

Еще один потенциальный риском эксперты называют коррупцию, отмечает «Новая газета». Интересы стройиндустрии в этом проекте могут стать выше, чем интересы самих жильцов. «В таких условиях «сопутствующие потери» видятся неизбежными, задача в том, чтобы они не превысили критического уровня», – пишет издание.

Москва, Мария Вяткина

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