Такого «счастья» нам не надо: жители московских пятиэтажек протестуют против сноса своих домов

Публикации за 20.04.17

Заявленная масштабная программа сноса пятиэтажек в Москве натолкнулась на протест москвичей. В результате столичные власти уже отказались от сноса пятиэтажек в Хамовниках, где местные жители выступили категорически против переселения. Об этом стало известно накануне на встрече жителей столицы с главой управы Сергеем Носковым. Его слова об исключении района из так называемой «программы реновации» были встречены аплодисментами.

На встречу с главой управы пришли более 500 жителей района, хотя зал был рассчитан примерно на 100 человек. Большинство жителей возмущались тем, что не могут попасть в зал и услышать отчет главы.

Как заявили корреспонденту телеканала «Царьград» жители Хамовников, среди них нет ни одного человека, который поддерживал бы снос пятиэтажек. По их оценке, в Москве практически не осталось аварийных домов, эта программа нацелена на обогащение строительного комплекса Москвы и смежных организаций.

Между тем глава управы всех успокоил: «Район Хамовники не будет включен в программу реновации, по крайней мере в ближайшее время, потому что у нас пока нет предложения по стартовым площадкам в районе для переселения».

«Что касается стопроцентных гарантий, это (невключение района в программу) на самом высоком уровне, уровне правительства Москвы. Я попрошу, чтобы на уровне префектуры и правительства Москвы был опубликован документ об этом», – отметил Носков, слова которого цитирует РИАМО.

По данным стройкомплекса Москвы, площадь территории района Хамовники составляет более 1 тысячи гектаров, здесь проживают порядка 105 тысяч человек, из них 64% – лица трудоспособного возраста (24% – пенсионеры и 12% – дети). Это район с давно сложившейся инфраструктурой, здесь есть несколько кварталов с пяти и шестиэтажными домами.

Не обошлось без сопротивления москвичей и в других районах. По итогам встречи главы управы Пресненского района Александра Михайлова «с нами, неприятными гражданами, желающими жить в своем районе, вопросов осталось больше, чем ответов. На все тонкие моменты нас отослали к законопроекту, который написан столь неконкретно в части прав жителей, что даже Совет по кодификации при президенте подверг документ критике», – отметила на своей странице в Facebook жительница Москвы Татьяна Кособокова.

«Ясно только одно. Списков домов, подлежащих сносу, нет, но, чтобы вас не сосчитали, вы должны до 1 июля провести общее собрание жильцов в полном соответствии с нормами и передать решение в соответствующие органы. Это будет считаться отказом (впрочем, в законе об этом ни слова)», – добавила москвичка.

По данным «Градус ТВ», против вноса своих домов выступили в Измайловском районе, глава управы которого Венера Юмаева сообщила, что предварительные списки на снос будут сформированы к 15 мая, после чего до 1 июля будет проводиться голосование. При этом, как отмечает РБК, жильцы не будут знать перед голосованием, куда именно их переселят.

Чтобы было принято решение о сносе дома, проголосовать за должны 50% жильцов плюс один человек. По словам Юмаевой, в Измайлово определено несколько площадок для строительства домов под переселение. Одна из них располагается по адресу Измайловская площадь, 13. Также рассматривается площадка на территории Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Предварительно под снос попадают дома серий I-510, I-511 и I-515.

В Тимирязевском районе есть две стартовые площадки – одна на Дмитровском шоссе, 57, вторая на Тимирязевской улице, 7, сообщил жителям исполняющий обязанности главы управы Александр Панасенко. В районе Нагатинский затон под переселение строится дом по адресу Судостроительная, 19, отметила глава управы Ирина Джиоева. В районе Проспект Вернадского, по словам главы управы Ивана Малышева, стартовый дом возводится по адресу проспект Вернадского, 77, еще один достроен – проспект Вернадского, 69.

В Бабушкинском районе рассчитывают, что под переселение городские власти предоставят квартиры в трех домах на улице Летчика Бабушкина, которые будут сданы осенью 2017 года для жильцов из аварийного фонда, заявил на встрече глава управы Сергей Аганеев. Еще одна площадка под строительство находится по адресу улица Коминтерна, 12, отмечает РБК.

«Сейчас наша задача – дать ответ правительству города, нужна нам реновация или нет» – подчеркнул Аганеев. – Сначала вы голосуете, а потом процесс запускается». Очередность домов на расселение будет зависеть, по его словам, от ветхости жилья и от активности жильцов при голосовании.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 20.04.17

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