Собянин подарил Путину проблему: Москва превращается в «горячую политическую точку» из-за «хрущевок»

Москва превращается в горячую политическую точку. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал известный политолог Сергей Марков. По его оценке, вопрос может значительно обострить социальную и политическую обстановку в крупнейшем мегаполисе накануне президентских выборов.
«19 апреля прошли веерные встречи руководителей управ с населением пятиэтажек. Они вызвали явный рост напряженности. Диалог не вполне получился. Многие опасаются, что программа реконструкции хрущевок будет вестись в интересах сверхжадных застройщиков и коррумпированных работников управ. А диалог с жителями будет фальсифицирован с помощью портала Активный Гражданин. Вопрос касается миллионов москвичей и может значительно обострить социальную и политическую обстановку в крупнейшем мегаполисе. Накануне президентских выборов», – прокомментировал ситуацию Марков на своей странице в Facebook.
Политолог считает, что перестройка «хрущевок» – дело неизбежное и в принципе позитивное, но только в теории.
«На практике жители очень боятся, что правящая в Москве бизнес-бюрократия все сделает в своих интересах и вырубят все деревья, сделают чудовищную плотность застройки с чудовищными же пробками. Поэтому настореженность к реконструкции жителей хрущевок – это недоверие к московской бизнес бюрократии, которая не уважает жителей и в программе платных парковок и в наглой уплотнительной застройке. Если там интересы жителей не уважаются, то почему они будут уважаться в реконструкции хрущевок? Так рассуждают жители», – обратил внимание Марков.
Москва, Анастасия Смирнова
Москва. Другие новости 20.04.17
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