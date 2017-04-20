Собянинский снос пятиэтажек влетит в копеечку: в 2017 году – плюс 96,5 млрд рублей

Публикации за 20.04.17

Подготовки к реализации программы по реновации жилого фонда расходы бюджета Москвы в 2017 году вырастут на 96,5 млрд рублей, на аналогичную цифру возрастет дефицит городской казны. Об этом свидетельствует проект изменений в бюджет.

Таким образом, годовые расходы столичного бюджета впервые превысят 2 трлн рублей, достигнув 2 трлн 73 млрд рублей. При этом расходы в законе о бюджете Москвы на 2017 год останутся на уровне 1 трлн 758,6 млрд рублей, дефицит возрастет до 314,4 млрд рублей, передает «Интерфакс».

В документе отмечается, что для реновации жилья необходимо выполнение подготовительных мероприятий: формирование земельных участков для строительства новых домов, подготовка дополнительных площадок для строительства «стартовых» домов для переселенцев, а также выполнение предпроектных и проектных работ.

«В связи с этим предлагается увеличить объем средств на мероприятия по осуществлению городом Москвой функций столицы РФ, а также полномочий по предметам совместного ведения на 2017 год в размере 96,5 млрд рублей», – говорится в пояснительной записке.

Ранее один из авторов законопроекта о сносе московских «хрущевок», депутат Госдумы Николай Гончар сообщил, что, согласно предварительным расчетам, общая стоимость проекта составит примерно 3,5 трлн рублей. Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин отмечал, что программа реновации будет финансироваться за счет городского бюджета первые пять-шесть лет, пока не будет разработан механизм привлечения инвесторов.

Общая площадь домов устаревшего жилфонда в столице составляет 25 млн кв.м; там проживают около 1,6 млн граждан. Многие из них, как выяснилось после встреч с главами районных управ, не хотят переезжать из своего жилья.

Москва, Анастасия Смирнова

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