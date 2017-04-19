Собянин vs Основной закон РФ: президентский совет считает снос московских «хрущевок» антиконституционным

Публикации за 19.04.17

Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства выступил с критикой проекта о сносе «хрущевок» в Москве. В заключении сказано, что нововведения не решат поставленной задачи и противоречат Конституции РФ, пишут «Ведомости».

Согласно оценке совета, авторы законопроекта, мотивируя свое предложение заботой о гипотетических интересах граждан, не учитывают личные желания людей, жилье которых столичная мэрия хочет снести. Обращается внимание на то, что люди имеют законное право не соглашаться на переезд в более комфортное помещение из-за нежелания жить вдали от родственников, менять привычную обстановку в пожилом возрасте, или менять школу.

Особое внимание президентского совета привлекло прекращение права собственности несогласных с переездом москвичей. «Уровень конституционных гарантий права частной собственности не может быть снижен при реализации даже наиболее привлекательных социальных объектов», – считают эксперты.

Они также подчеркнули, что механизм, предлагаемый правительством Москвы, не содержит возможности для граждан, чье право собственности было ограничено, требовать денежной компенсации взамен их жилья.

«Данное предложение основано на неуважении к праву частной собственности, защита которого гарантирована Конституцией», – говорится в заключении президентского Совета.

Вопрос в правомерности законопроекта у президентского совета также вызывает и обстоятельство, что у собственника квартиры остается возможность оспорить решение суда только в части равнозначности предоставляемого жилья. Это делает решение административного органа непроверяемым и неотменяемым в судебном порядке, что противоречит среди прочего принципу разделения властей, закрепленному в Конституции.

Напомним, правительство РФ в понедельник поддержало законопроект о сносе «хрущевок». С точки зрения кабинета министров, дополнительной проработки требуют понятие «реновация», возможность учета мнения населения. Как предполагается, 20 апреля Госдума рассмотрит законопроект в первом чтении.

В конце февраля президент РФ Владимир Путин дал поручение мэру Москвы Сергею Собянину в ближайшие несколько лет снести все «хрущевки», оставшиеся в Москве, а это, по предварительным данным, около 25 млн квадратных метров, в которых проживает 1 млн 600 тысяч человек.

Процесс подготовки территории, проектирования, строительства и ввода в соответствии с нынешним законодательством занимает 3,5 года, в то время как правительство Собянина планирует уложиться в 2 года. Но реализовать проект реновации без изменения существующего законодательства в настоящий момент невозможно, поэтому потребовался специальный закон. В этой связи Собянин попросил содействия главы государства с нормативным регулированием этого процесса. Законопроект в его нынешнем виде позволит столичным властям переселять жителей «хрущевок», в том числе, без их согласия.

Как отмечают эксперты, этот масштабный проект несет в себе еще целый ряд рисков, в том числе, коррупционный. Впрочем, по оценкам наблюдателей, для столичных властей под руководством Собяниня вопрос уважения частной собственности не является приоритетным, что продемонстрировал скандальный проект по сносу так называемых самостроев.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 19.04.17

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