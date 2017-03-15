Оксана Пушкина требует извинений от Жириновского

Публикации за 15.03.17

Депутат Госдумы Оксана Пушкина потребовала извинений от лидера ЛДПР Владимира Жириновского за выпады против нее и недостоверную информацию по подмосковному Рузскому району, представителем которого она является в нижней палате российского парламента. По ее словам, это случилось уже не в первый раз.

«Это уже второй раз, но сегодня меня просто взорвало (...) почему я возмутилась? Потому что Рузский район – это мой избирательный округ», – сказала Пушкина, слова которой цитирует «Интерфакс».

Ранее на пленарном заседании без микрофонов Пушкина отреагировала на обвинение со стороны Жириновского по поводу якобы имевшего места административного давления на выборах в этом районе. По ее словам, первый раз на пленарном заседании Госдумы они с Жириновским схлестнулись 7 марта, однако тогда конфликт не имел последствий.

«В зале я сказала: хватит уже недостоверной информации про Рузский район. Я говорю громко», – сказала она.

Вместе с тем Пушкина отметила, что теперь, вероятно, только начало ее столкновения с Жириновским. «Это очень грустно и печально. Но я не позволю себя унижать, и не только себя, но и своих коллег», – добавила она.

По ее мнению, Жириновский должен извиниться за свои слова в адрес депутатов. «То, как он позволил себе высказаться (...), он должен извиниться перед всеми своими коллегами», – сказала Пушкина. Также она отметила, что не должна сама приносить извинения лидеру ЛДПР.

По ее словам, на претензии Жириновского уже отреагировал глава Рузского района Максим Тарханов, который сообщил, что неучастие кандидатов от ЛДПР на выборах в районе связано не с административным давлением, а с конфликтом внутри партии ЛДПР.

Между тем ранее Жириновский ранее заявил, что ждет извинений от Пушкиной. Сам он считает, что ему извиняться не за что.

«Нас никто не просил извиняться и не за что. Передо мной – пожалуйста, Пушкина должна извиниться, уже дважды с места она ведет себя безобразно – выкрикивает. Это недопустимо», – сказал лидер ЛДПР «Интерфаксу».

Ранее сегодня Жириновский, выступая с трибуны Госдумы, в эмоциональной форме высказал недовольство тем, что некоторые депутаты защищают власти Московской области. Он пообещал, что будет расстреливать своих оппонентов после победы на президентских выборах. «В марте следующего года въеду в Кремль, я вас буду расстреливать и вешать, негодяи и подлецы!» – сказал Жириновский.

После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ему поступило предложение от трех думских фракций – «Единой России», КПРФ и «Справедливой России» – с призывом к лидеру ЛДПР извиниться за сделанное им утром в среду заявление о «расстрелах и повешениях» в адрес депутатов нижней палаты парламента РФ.

Заявления Жириновского намерена также рассмотреть думская комиссия по этике. Вероятнее всего, лидера ЛДПР в очередной раз лишат слова на пленарных заседаниях Госдумы.

Москва, Анастасия Смирнова

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