Жириновский устроил демарш в Госдуме: «Я вас буду расстреливать и вешать, негодяи и подлецы»

Публикации за 15.03.17

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Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента произошел скандал, главной действующей фигурой которого стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он обрушился с жесткой критикой на представителей «Единой России», после чего увел с собой из зала своих соратников.

В ходе выступления Жириновский заявил о давлении на депутатов ЛДПР в подмосковной Рузе, которых запугали и заставили выйти из предвыборного списка. При этом он назвал Московскую область «криминальной», обвинив «Единую Россию» в подкупе.

«Буду говорить про Московскую область! А вы, мафия, защищаете ее! Преступления у вас в Московской области, самая криминальная область! Видите, что она делает, «Единая Россия»? Подкупленная! Выгоните ее, лишите мандата за защиту мафии и бандитов», – сказал лидер ЛДПР.

Жириновский в эмоциональной форме также высказал недовольство тем, что некоторые депутаты защищают власти Москвы и Московской области. Он пообещал, что будет расстреливать своих оппонентов после своей победы на выборах президента РФ в следующем году.

«Бандиты и воры в Московской области, а депутаты от нее коррумпированы. И вас под суд отдадим. В марте следующего года въеду в Кремль, я вас буду расстреливать и вешать, негодяи и подлецы», – заявил лидер ЛДПР, обращаясь к депутатам от «Единой России», после чего покинул трибуну.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов «погасить эмоции», а позже сравнил подобные действия лидера ЛДПР с «хамством на дорогах».

Парируя заявления Жириновского, вице-спикер Госдумы от «Единой России» Сергей Неверов призвал комиссию Госдумы по этике внимательно отнестись к высказываниям главного либерал-демократа.

«Любые политические выступления могут быть эмоциональными, но не должны быть оскорбительными и тем более уж хамскими. Именно избиратели решили, кто будет представлять их в Госдуме, и я хочу сказать: «Господа, некоторые юристы, уважайте нашу Конституцию и институт презумпции невиновности. Только суд может определить, кто преступник, а то мы уже здесь с трибуны Госдумы о расстрелах заговорили сидящих в зале», – сказал Неверов, слова которого цитирует «Интерфакс».

После этого Жириновский вывел фракцию из зала.

Позже спикер Госдумы сообщил, что три фракции, присутствующие в зале, призвали лидера ЛДПР извиниться за некорректные высказывания. Сам Жириновский сказал РИА «Новости», что не намерен извиняться. «Это они перед нами виноваты, что нам мешают выступать», – заявил он.

Позже пресс-служба ЛДПР пояснила действия фракции хамскими выпадами представителей «Единой России» во время выступления Жириновского. «Депутат от «Единой России» Оксана Пушкина, которая избрана по одномандатному округу от Одинцовского района Московской области, прямо с места стала выражать свое недовольство, в нарушение регламента перебивая лидера крупнейшей партии России», – говорится в заявлении ЛДПР.

Там также отмечается, что «поведение Пушкиной, по мнению некоторых коллег, напоминало поведение в сельском клубе».

«Пушкина, видимо, забыла, что она находится не на очередном телешоу, а в здании одного из органов власти. Парламент для того и создан, чтобы выражать свое мнение, но не как на базаре, а в соответствии с регламентом. У Оксаны Пушкиной нет права вести себя так с лидером старейшей партии страны, за которую голосуют миллионы избирателей», – подчеркнули в пресс-службе ЛДПР.

«Самое удивительное, что хамские выкрики из зала Пушкина допустила во время того как Владимир Жириновский обратил внимание на некоторые особенности ведения выборов в некоторых районах Московской области, – отметили также либерал-демократы. – То есть это исключительно политическое выступление, и, судя по всему, Председатель ЛДПР задел за живое представителей подмосковных кланов».

В связи с этим в в ЛДПР считают непонятным, «почему взявший слово с места заместитель Председателя Государственной Думы Сергей Неверов, вместо того, чтобы извиниться за свою коллегу, призвал рассмотреть Комитет по регламенту слова Владимира Жириновского».

«Именно такая политика затыкания ртов привела к революции во многих странах, против чего выступает ЛДПР. В связи в таким поведением коллег фракция ЛДПР в Госдуме вынуждена была в знак протеста на время покинуть зал заседаний», – говорится в заявлении пресс-служба партии.

Так или иначе, комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики на одном из своих заседаний рассмотрит обращение нескольких депутатов относительно высказываний лидера ЛДПР, сообщил член комиссии Александр Карелин от «Единой России».

«Обращение есть, мы будем на комиссии рассматривать», – сказал Карелин РИА «Новости».

В настоящее время депутаты от ЛДПР начали возвращаться в зал пленарных заседаний, где должен выступить в рамках правительственного часа министр труда Максим Топилин.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 15.03.17

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