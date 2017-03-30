ЛДПР не признает итоги выборов в Подмосковье

Публикации за 30.03.17

ЛДПР заявила о непризнании итогов выборов Рузском городском округе Московской области. Как говорится в сообщении пресс-служба партии, в состоявшихся в минувшие выходные выборах депутатов не принимали участие представители либерал-демократов, которые были отстранены от участия в избирательной гонке под давлением.

«На кандидатов в депутаты от ЛДПР было оказано давление, приведшее к тому, что был снят список ЛДПР. Итоги выборов показали, что ЛДПР могла получить до 30 процентов голосов. Все было сделано в угоду администрации, которая недовольна позицией ЛДПР по объединению городских поселений», – заявили в пресс-службе партии Владимира Жириновского.

«По своим каналам мы продолжаем расследование, каким образом администрация оказывала влияние, и нет ли здесь коррупционной схемы», – отметили в ЛДПР.

Напомним, ситуация в подмосковном Рузском районе стала причиной громкого демарша фракции ЛДПР в Госдуме накануне для голосования. В ходе выступления с трибуны нижней палаты парламента Жириновский заявил о давлении на депутатов ЛДПР в подмосковной Рузе, которых запугали и заставили выйти из предвыборного списка. При этом он назвал Московскую область «криминальной», обвинив «Единую Россию» в подкупе.

«Буду говорить про Московскую область! А вы, мафия, защищаете ее! Преступления у вас в Московской области, самая криминальная область! Видите, что она делает, «Единая Россия»? Подкупленная! Выгоните ее, лишите мандата за защиту мафии и бандитов», – сказал лидер ЛДПР.

Жириновский в эмоциональной форме также высказал недовольство тем, что некоторые депутаты защищают власти Москвы и Московской области. Он пообещал, что будет расстреливать своих оппонентов после своей победы на выборах президента РФ в следующем году.

«Бандиты и воры в Московской области, а депутаты от нее коррумпированы. И вас под суд отдадим. В марте следующего года въеду в Кремль, я вас буду расстреливать и вешать, негодяи и подлецы», – заявил лидер ЛДПР, обращаясь к депутатам от «Единой России», после чего покинул трибуну, а затем фракция ЛДПР ушла в знак протеста из зала пленарных заседаний.

По итогам голосования в Совете депутатов Рузского городского округа из 21 мандатов 14 (2/3) или квалифицированное большинство получили представители «Единой России», 4 – у «Справедливой России», 2 – у КПРФ и 1 – у «Пенсионеров России».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.03.17

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