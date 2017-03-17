Жириновский сообщил, кого именно он собирается расстреливать и вешать

Публикации за 17.03.17

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента лидер ЛДПР Владимир Жириновский разъяснил депутатам, кого именно он собирается расстреливать и вешать в случае своей победы на президентских выборах в 2018 году. Как сказал главный либерал-демократ, коллег из числа народных избранников в этом списке нет.

Жириновский пояснил, что слова о расстрелах и повешениях, который он эмоционально произнес прошлом заседании Госдумы, относятся не к народным избранникам, а к реальным преступникам и мафии.

«В среду (15 марта) я выступал с трибуны (Госдумы) и, видимо, неправильно некоторые товарищи поняли мою последнюю фразу насчет мер наказания – расстрелы, повешения. Я говорил о мафии, о преступности, о криминале, о коррупции, это к ним мое обращение. Какое это имеет отношение к депутатскому корпусу? Да я вас вообще в лицо не знаю многих, к вам (депутатам) это никакого отношения не имеет», – заявил Жириновский, слова которого цитирует «Интерфакс».

При этом лидер ЛДПР сравнил свое выступление с игрой актера в театре. «Артисты обращаются со сцены с гневными словам. Это что, по отношению к зрителям, сидящим в зале? Это к власти, к законам, к ситуации в стране», – пояснил Жириновский.

Он также напомнил, что возмущался ситуацией в Ленинградской области, где был совершен наезд на мальчика, что говорил о нарушениях в Московской области, связанные с выборами, про нарушения в «Почте России», и призвал депутатов не мешать выступать.

Как сообщал «Новый День», 15 марта разразился громкий скандал, в центре которого оказался Жириновский. Выступая с трибуны и реагируя на слова депутата Оксаны Пушкиной, он заявил, что после своего избрания на пост президента будет вешать и расстреливать подлецов и негодяев. Лидер ЛДПР в эмоциональной форме высказал крайнее недовольство, что некоторые депутаты защищают власти Москвы и Московской области, и пообещал, что будет расстреливать своих оппонентов после своей победы на выборах президента РФ в следующем году.

«Бандиты и воры в Московской области, а депутаты от нее коррумпированы. И вас под суд отдадим. В марте следующего года въеду в Кремль, я вас буду расстреливать и вешать, негодяи и подлецы», – заявил лидер ЛДПР, обращаясь к депутатам от «Единой России», после чего покинул трибуну.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов «погасить эмоции», а позже сравнил подобные действия лидера ЛДПР с «хамством на дорогах».

Комиссия по этике в Госдуме намеревалась оценить эти заявления Жириновского.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 17.03.17

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