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Публикации за 21.03.17

Подмосковье ждет клещей

Подмосковье ждет клещей

Ранняя весна в Московской области может спровоцировать преждевременное наступление сезона клещей, предупреждают санитарные врачи. Опасные насекомые могут поджидать не только на природе, но и непосредственно возле домов, пишут «».

Как отмечают в Роспотребнадзоре, опасным является не столько укус клеща, сколько возможные последствия в виде заражения болезнью Лайма или вирусным энцефалитом.

На территории Каширского городского округа в минувшем году было зафиксировано 270 обращений граждан с укусами клеща, в их числе 73 малолетних ребенка. Впрочем, эти цифры далеки от реальных, потому как многие граждане не обращаются за медицинской помощью, предпочитая извлекать клещей самостоятельно. Так, в округе был зафиксирован один случай заражения болезнью Лайма.

Всего в Подмосковье в прошлом году было зафиксировано 19,5 тысяч подобных обращений, в том числе более 4,2 тысячи детей.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 21.03.17

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