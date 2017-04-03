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Публикации за 03.04.17

В Подмосковье после зимовки вернулись серые журавли
Фото с портала animalzoom.ru

В Подмосковье после зимовки вернулись серые журавли

Первые стаи серых журавлей начали возвращаться в Подмосковье, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителей администрации заказника «Журавлиная Родина» в Талдомском районе Московской области.

Сообщается, что первый серый журавль был замечен в окрестностях Ермолино в последние дни марта, что является довольно ранним сроком для возвращения этих птиц после зимовки.

По данным наблюдений, серые журавли в среднем появляются в северной части Московской области только в начале апреля. Более того, разброс дат их появления может быть довольно серьезным. Например, в 2002 году птицы появились здесь очень рано – 23 марта. А вот самый поздний прилет журавлей был зафиксирован в 1979 году, когда птиц заметили лишь 12 апреля.

В начале марта сообщалось, что в Подмосковье прилетели грачи значительно раньше привычного срока по причине заметного потепления в регионе. Птицы были замечены в Сергиево-Посадском и Талдомском районах в первых числах первого весеннего месяца.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 03.04.17

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