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Публикации за 03.04.17

Протвинская администрация оказалась в миллионных долгах

Протвинская администрация оказалась в миллионных долгах

Администрация подмосковного Протвино задолжала двум частным предприятиям около трех миллионов рублей из-за невыполнения своих обязательств, передает портал .

Сообщается, что немногим более миллиона администрация должна выплатить строительной компании «Эхо», предоставившей местным властям почти семь десятков квартир в новостройке. С июня по август 2015 году в муниципальных квартирах никто не платил за коммунальные услуги.

Еще один кредитор, которому администрация города должна выплатить порядка двух миллионов по решению суда, – компания «Горстрой», проводившая в 2015 году на территории Протвино благоустройство. Однако договор был расторгнут в одностороннем порядке по инициативе муниципальных властей.

Сообщается, что эта информация была озвучена на прошедшем 27 марта заседании Совета депутатов, в рамках которого руководитель протвинской администрации Георгий Мущак подал в отставку по собственному желанию.

Глава Совета депутатов Протвино Валерий Борисов также же заверил, что будет проведено служебное расследование по долговой проблеме, которое должны выявить лиц, ответственных за произошедшее.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 03.04.17

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