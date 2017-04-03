Жители Рузского района перекрыли дорогу, протестуя против вырубки леса

Публикации за 03.04.17

Жители подмосковного Рузского района накануне перекрыли автодорогу и выдвинули требование прекратить вырубку леса, на месте которого планируется построить мусороперерабатывающий завод, что, по мнению протестующих, станет для региона экологической катастрофой, передает «Москва24».

На одной стороне участка, где сейчас происходит вырубка леса, находится закрытый полигон ТБО «Аннино», на другой – водохранилище Озернинское, которое является источником водоснабжения. При этом недалеко располагаются два природных заказника. Местные жители уверены – лес важно сохранить. В доказательство своих слов они приводят данные проверки Мособлеса.

Подтверждают опасения протестующих и представители комитета лесного хозяйства региона. Его руководитель Иван Советников, комментируя ситуацию, отметил, что участок, где ведется вырубка, относится к лесному фонду.

Между тем заместитель начальника управления по обращению с отходами при Минэкологии региона Иван Козлов со своей стороны заявил, что выбор участка под строительство завода обоснован. В районной администрации также заверяют, что территория, где ведется вырубка, принадлежит компании «Русское молоко» и не относится к лесному фонду.

Москва, Алексей Васильев

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