NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 03.04.17

Жители Рузского района перекрыли дорогу, протестуя против вырубки леса

Жители Рузского района перекрыли дорогу, протестуя против вырубки леса

Жители подмосковного Рузского района накануне перекрыли автодорогу и выдвинули требование прекратить вырубку леса, на месте которого планируется построить мусороперерабатывающий завод, что, по мнению протестующих, станет для региона экологической катастрофой, передает .

На одной стороне участка, где сейчас происходит вырубка леса, находится закрытый полигон ТБО «Аннино», на другой – водохранилище Озернинское, которое является источником водоснабжения. При этом недалеко располагаются два природных заказника. Местные жители уверены – лес важно сохранить. В доказательство своих слов они приводят данные проверки Мособлеса.

Подтверждают опасения протестующих и представители комитета лесного хозяйства региона. Его руководитель Иван Советников, комментируя ситуацию, отметил, что участок, где ведется вырубка, относится к лесному фонду.

Между тем заместитель начальника управления по обращению с отходами при Минэкологии региона Иван Козлов со своей стороны заявил, что выбор участка под строительство завода обоснован. В районной администрации также заверяют, что территория, где ведется вырубка, принадлежит компании «Русское молоко» и не относится к лесному фонду.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 03.04.17

Минобрнауки: родивших студенток будут переводить на бюджет. Вопрос решится в течение года. / Москву ожидает дождливая неделя. / Польша назвала диспетчеров России виновниками авиакатастрофы под Смоленском. В Кремле отвергли обвинения Варшавы.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter