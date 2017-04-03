Подмосковные застройщики оштрафованы почти на 13 млн рублей

Публикации за 03.04.17

Более полутора тысяч нарушений выявлено в марте на подмосковных стройках, в результате чего компании были оштрафованы в общей сложности на 13 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

«По результатам проверок выявлено в общей сложности 1 520 нарушений, в том числе по качеству при выполнении строительных и монтажных работ, несоблюдению требований правил пожарной безопасности, организационно-правового порядка, техники безопасности, а также ненадлежащем ведению контроля заказчиками», – говорится в сообщении ведомства.

По фактам выявленных нарушений строителям внесено 679 представлений с указанием сроков устранения нарушений, также оформлено 169 административных протоколов и наложено штрафов на общую сумму в 12 787 000 рублей.

Москва, Алексей Васильев

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