NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 03.04.17

Паводок в Подмосковье: выявлено почти 100 подтоплений

Паводок в Подмосковье: выявлено почти 100 подтоплений

Сотрудниками подмосковного Госадмтехнадзора выявлено 96 подтоплений в муниципалитетах области. Об этом сообщила глава ведомства Татьяна Витушева. По ее словам, абсолютные лидеры по количеству допущенных нарушений – Луховицкий и Коломенский районы, где суммарно зафиксировано два десятка нарушений.

Вместе с тем, довольно большое количество нарушений было выявлено специалистами ведомства в Чеховском и Подольском районах, набравших на двоих 12 случаев подтоплений, три четверти из которых были оперативно устранены.

Всего ведомством было внесено 61 представление и выписано 35 штрафов на общую сумму в 401 тысячу рублей.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 03.04.17

Подмосковные застройщики оштрафованы почти на 13 млн рублей. / Акции дальнобойщиков в России продолжаются: «Мы хотим, чтобы власти нас заметили» (ВИДЕО). / Штрафы за «Шипы» и ограничения для новичков: нововведения в ПДД с 4 апреля.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter