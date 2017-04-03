Паводок в Подмосковье: выявлено почти 100 подтоплений

Публикации за 03.04.17

Сотрудниками подмосковного Госадмтехнадзора выявлено 96 подтоплений в муниципалитетах области. Об этом сообщила глава ведомства Татьяна Витушева. По ее словам, абсолютные лидеры по количеству допущенных нарушений – Луховицкий и Коломенский районы, где суммарно зафиксировано два десятка нарушений.

Вместе с тем, довольно большое количество нарушений было выявлено специалистами ведомства в Чеховском и Подольском районах, набравших на двоих 12 случаев подтоплений, три четверти из которых были оперативно устранены.

Всего ведомством было внесено 61 представление и выписано 35 штрафов на общую сумму в 401 тысячу рублей.

Москва, Алексей Васильев

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