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Публикации за 03.04.17

В московском метро усилены меры безопасности

В московском метро усилены меры безопасности

В московском метрополитене усилены меры безопасности после взрывов в питерской подземке. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного метро.

«Московским метрополитеном принимаются дополнительные меры безопасности в рамках федерального закона о транспортной безопасности РФ», – говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что руководство Московского метро готово оказать любую помощь Петербурской подземки в случае необходимости.

По последним данным, которые приводит «Интерфакс», результате взрыва погибли более 10 человек, еще 20 ранены.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.04.17

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