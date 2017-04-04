Еженедельно в Подмосковье регистрируют до 30 тысяч ям на дорогах / Ремонтировать успевают только треть

Публикации за 04.04.17

Практически каждую неделю на территории Московской области регистрируют не менее 25-30 тысяч ям в дорожном покрытии. Об этом сообщил глава регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Игорь Тресков, слова которого цитирует агентство «Москва».

«В части контроля и оцифровки дорожных ям у нас ведется довольно активная работа – каждую неделю регистрируется от 25 000 до 30 000 ям. Что касается ремонта, то в этом плане проектно у нас ведется работа с 8-9 тысячами ям каждую неделю», – сказал он.

«Во всем, что касается глав муниципалитетов, то мы сейчас активно контактируем с ними, чтобы они усиливали работу, однако не везде имеются условия, позволяющие активно проводить соответствующие работы», – сказал также Тресков.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 04.04.17

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