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Публикации за 04.04.17

В Подмосковье взяли под особую охрану муравьев
Фото mep.mosreg.ru

В Подмосковье взяли под особую охрану муравьев

Трехпалый дятел, кедровка, волосистый муравей и множество других редких видов, обитающих на территории государственного природного заказника «Насаждения с комплексами рыжих лесных муравьев», взяты под особую охрану в Солнечногорском районе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области.

По данным ведомства, на этих территориях обитает сразу несколько редких видов муравьев – волосистый, малый, обыкновенный, северный, черный болотный и рыжий лесной. Здесь же водятся редкие в природе кедровка и трехпалый дятел.

По словам специалистов, лесные рыжие муравьи внесены в «Красный список» видов, которые находятся под угрозой исчезновения. Рыжие лесные муравьи играют важнейшую роль в регулировании популяции вредителей. Например, один крупный муравейник может обеспечить защиту от вредителей на четверти гектара леса.

Москва, Алексей Васильев

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