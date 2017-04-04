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Публикации за 04.04.17

Треть подмосковных коттеджей не смогут найти покупателя

Треть подмосковных коттеджей не смогут найти покупателя

Наибольшая доля неликвидной недвижимости в предложениях на рынке загородной недвижимости Московской области приходится на участки без подряда. До половины таких наделов, выставленных на продажу, так и не найдет своего покупателя, пишут «» со ссылкой на экспертов рынка.

Как оказалось, причины такого положения дел кроются в несоответствии предложения запросам покупателей. Так, для покупателя главные критерии в выборе – это готовность коммуникаций и цена. Более того, фактор готовности коммуникаций в условиях кризиса становится все более весомым, и если застройщик не проводит к поселку электричество, воду, канализацию и газ, то его шансы реализовать проект становятся ничтожно малы, даже при условии предоставления весьма ощутимых скидок.

В проектах с застройками к перечню требований потенциальных покупателей добавляется еще и готовность самих зданий, степень развитости инфраструктуры, заселенности поселка, общая жилая площадь и площадь домовладения. В этом случае доля неликвидных объектов ниже, но все равно остается на достаточно высоком уровне. Так, порядка трети представленных на рынке коттеджей и 20% таунхаусов, по мнению экспертов, также останутся без покупателей.

Москва, Алексей Васильев

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