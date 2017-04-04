В небе над Балашихой пролетели огромные часы (ВИДЕО)

Публикации за 04.04.17

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Жители подмосковной Балашихи стали свидетелями необычного явления – в небе появился странный объект огромных размеров, пишет «Подмосковье сегодня».

Сообщается, что местные жители заметили через окно своей квартиры, что в небе над городом повис огромный летающий объект, по форме напоминающий наручные часы, и сняли его на камеру. Странного вида объект буквально парил над дорогой, оставаясь при этом совершенно неподвижным.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 04.04.17

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