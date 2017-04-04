В небе над Балашихой пролетели огромные часы (ВИДЕО)

Жители подмосковной Балашихи стали свидетелями необычного явления – в небе появился странный объект огромных размеров, пишет «Подмосковье сегодня».
Сообщается, что местные жители заметили через окно своей квартиры, что в небе над городом повис огромный летающий объект, по форме напоминающий наручные часы, и сняли его на камеру. Странного вида объект буквально парил над дорогой, оставаясь при этом совершенно неподвижным.
Москва, Алексей Васильев
Москва. Другие новости 04.04.17
Треть подмосковных коттеджей не смогут найти покупателя. / В Подмосковье взяли под особую охрану муравьев. / ФАС снова уличила «РЖД» в нарушении антимонопольного законодательства. Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»