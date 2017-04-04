Власти Орехово-Зуевского района признали ситуацию с тлеющей свалкой чрезвычайной

Публикации за 04.04.17

Власти подмосковного Орехово-Зуевского района готовы приступить к тушению тлеющего полигона твердых бытовых отходов «Заволенье». Комиссия по ЧС при районной администрации признала ситуацию со свалкой чрезвычайной.

Как сообщила пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области, на первоочередные меры по тушению полигона планируется выделить 750 тысяч рублей из резервного фонда.

По данным ведомства, эксплуатирующее проблемный полигон муниципальное унитарное предприятие «Наш дом» перестало принимать мусор еще осенью позапрошлого года. Однако руководство организации фактически самоустранилось от решения проблемы с тлением мусора, на запах и дым от которого начали жаловаться жители деревни Заволенье.

Как считает главаподмосковного Минприроды Александр Коган, районной администрации следовало давно вмешаться в ситуацию с полигоном Заволенье. По его словам, помимо тушения свалки потребуется провести комплексную рекультивацию полигона.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 04.04.17

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