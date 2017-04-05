В прошлом году в Подмосковье прибыли около 200 тысяч мигрантов / Около трети детей приезжих не владеют русским языком

Публикации за 05.04.17

Порядка 200 тысяч мигрантов прибыли на территорию Московской области в минувшем году. Сейчас регион занимает в стране первой место по показателям внутреннего миграционного потока. Об этом сообщила заместитель главы подмосковного правительства Эльмира Хаймурзина.

«Московская область сегодня занимает в стране первое место по показателям внутреннего миграционного потока. В единый миграционный центр только за минувший год было подано 180 000 официальных обращений. Полная статистика пока не опубликована, но в минувшем году жить и работать в Подмосковье приехали примерно 200 000 человек», – сказала Хаймурзина, слова которой цитирует РИАМО.

Зампред подмосковного правительства также отметила, что в регионе сегодня есть средние школы, в которых для 15-32% учащихся русский язык не является родным.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 05.04.17

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