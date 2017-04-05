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Публикации за 05.04.17

Подмосковные призывники оказались слишком худыми

Подмосковные призывники оказались слишком худыми

В военкоматах Московской области вынуждены констатировать факт дефицита веса у большого числа призывников, что было зафиксировано во время прохождения последними медицинских комиссий. Об этом сообщил военный комиссар области генерал-майор Вячеслав Мирошниченко.

«К сожалению, сегодня у многих призывников наблюдается дефицит веса. И проблема не в том, что они мало едят. Если военная комиссия делает вывод о том, что у призывника недостаток веса, ему предоставляется отсрочка на шесть месяцев. У меня во время поступления тоже был недостаток веса, спрашивали, почему я такой худенький», – заявил Мирошниченко во время проведения «горячей линии», передает «Подмосковье сегодня».

Военком рекомендовал призывникам с недостатком веса заниматься спортом и усиленно питаться, а их состояние в будущем определит районный военный комиссариат.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 05.04.17

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