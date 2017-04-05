Подмосковные призывники оказались слишком худыми

Публикации за 05.04.17

В военкоматах Московской области вынуждены констатировать факт дефицита веса у большого числа призывников, что было зафиксировано во время прохождения последними медицинских комиссий. Об этом сообщил военный комиссар области генерал-майор Вячеслав Мирошниченко.

«К сожалению, сегодня у многих призывников наблюдается дефицит веса. И проблема не в том, что они мало едят. Если военная комиссия делает вывод о том, что у призывника недостаток веса, ему предоставляется отсрочка на шесть месяцев. У меня во время поступления тоже был недостаток веса, спрашивали, почему я такой худенький», – заявил Мирошниченко во время проведения «горячей линии», передает «Подмосковье сегодня».

Военком рекомендовал призывникам с недостатком веса заниматься спортом и усиленно питаться, а их состояние в будущем определит районный военный комиссариат.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 05.04.17

«Призрак федерализма»: венгерское наступление на Украину. / Парад Победы в Москве: впервые покажут новейшую арктическую военную технику. / Россияне отказали Медведеву в доверии. Рейтинг премьера за месяц снизился сразу на 10%. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»