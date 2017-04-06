В московском метро завелись педофилы

Публикации за 06.04.17

В московском метро 40-летний мужчина совершил развратные действия в отношении несовершеннолетнего мальчика. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, ЧП произошло в конце марта в утреннее время в вагоне поезда, следовавшего по Серпуховско-Тимирязевской линии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий в отношении малолетнего).

«Благодаря грамотно проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям в кратчайшие сроки установлен и задержан мужчина, обвиняемый в совершении указанных преступлений. Фигуранту избрана мера пресечения», – уточнили в СКР.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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