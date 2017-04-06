В Подмосковье выявлено более 80 нарушений в электроснабжении

Публикации за 06.04.17

Более восьми десятков технологических нарушений в электроснабжении потребителей было зафиксировано в Подмосковье за первые три месяца текущего года. Такие данные приводятся в сообщении официального сайта Министерства энергетики столичного региона.

«В течение первого квартала 2017 года на территории области было выявлено 81 технологическое нарушения в электроснабжении потребителей. Из них 65 нарушений приходятся на долю технических неисправностей, еще 12 – составили внештатные ситуации, три нарушения были допущены в результате проведения строительных работ и одно в связи с задолженностью», – цитирует пресс-служба Минэнерго слова руководителя ведомства Леонида Неганова.

В сравнении с тем же периодом прошло года количество нарушений осталось на прежнем уровне. Самым большим количеством отключений электроснабжения отметились Раменский, Солнечногорский, Пушкинский и Люберецкий районы, отмечают в министерстве.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 06.04.17

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