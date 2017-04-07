Оползень завалил дорогу в Солнечногорском карьере

Публикации за 07.04.17

В деревне Заовражье в Солнечногорском районе Московской области произошел оползень – песок сошел со склона песчаного карьера, завалив дорогу и не позволив местным жителям выехать в направлении Ленинградского шоссе. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава регионального Министерства экологии и природопользования Александр Коган.

«Сегодня в подмосковном Солнечногорском районе произошло ЧП. К счастью, никто не пострадал. Этой ночью со склона местного песчаного карьера сошел оползень, который перекрыл дорогу к Заовражью. Утром жители этой деревни не сумели выехать к Ленинградскому шоссе», – отметил чиновник.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 07.04.17

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