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Публикации за 10.04.17

Африканская чума свиней в Подмосковье: прогнозируется рост заболеваемости

Африканская чума свиней в Подмосковье: прогнозируется рост заболеваемости

Сотрудники главного управления ветеринарии Подмосковья этой весной ожидают сезонного роста показателей заболеваемости африканской чумой свиней (АЧС). Специалисты советуют владельцам животных временно отказаться от их выгула.Об этом сообщил главный ветеринарный инспектор Московской области Максим Ереза.

«Сейчас наступила весна – время массовой миграции дикого кабана, кроме того, сходит снежный покров, обнажаются трупы. В личные подсобные хозяйства начали завозить свиней, поэтому стоит ожидать некоторого роста показателей по заболеваемости АЧС», – сказал Ереза, слова которого цитирует РИАМО.

Главный ветеринарный инспектор также отметил, что владельцам свиней временно рекомендуется на содержание свиней без выгула, чтобы исключить их контакты с дикими животными. «Африканская чума является крайне «прилипчивым» заболеванием, которое передается через инвентарь, обувь или корма», – добавил чиновник.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 10.04.17

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