МИД России призвал граждан РФ к осторожности в Египте

Публикации за 10.04.17

МИД России призвал граждан РФ, находящихся в Египте, проявлять осмотрительность и избегать посещения мест массового скопления людей, где сохраняется повышенная террористическая опасность. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в связи с терактами в коптских соборах Св. Георгия в г.Танта (провинция Эль-Гарбия) и Св. Марка в г.Александрии, жертвами которых стали более 40 человек, и более 100 – получили ранения.

«Эти циничные преступления, совершенные в разгар христианского праздника, в очередной раз продемонстрировали жестокость и бесчеловечность международного терроризма. Их цель очевидна – запугать мирных граждан, вселить в их сердца чувство страха и неуверенности, посеять межконфессиональную и межрелигиозную рознь», – подчеркнул МИД России.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 10.04.17

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