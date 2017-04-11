Госсекретарь США прилетел в Москву с ультиматумом

Публикации за 11.04.17

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Москву с первым официальным визитом для переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Как предполагается, одной из основных тем переговоров станет «сирийская проблема», которая до предела обострила отношения двух стран.

Перед отлетом в Москву Тиллерсон выдвинул Москве ультиматум: Россия должна сделать выбор: либо присоединиться к США и их единомышленникам, либо остаться на стороне сирийского президента Башара Асада, Ирана и группировки «Хезболла», передает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

Как сказал Тиллерсон, пока не ясно – Россия не смогла выполнить свои обязательства в Сирии или же оказалась некомпетентной. Однако это различие, по выражению главы Госдепа США, «не слишком много значит для мертвого».

Говоря о недавней предполагаемой химической атаке в сирийской провинции Идлиб, Тиллерсон заявил, что «мы не можем допустить, чтобы такое повторилось снова».

Госсекретарь отметил, что Вашингтон не считает, что у Асада есть какая-либо роль в будущем в Сирии, однако Соединенные Штаты заранее не предполагают, каким образом произойдет уход сирийского президента.

Ранее, комментируя предстоящие переговоры с Тиллерсоном, президент Российского совета по международным делам (РСМД), бывший министр иностранных дел РФ Игорь Иванов отмечал, что этот визит может положить начало восстановлению контактов Москвы и Вашингтона.

«Любой человек, который понимает значение российско-американских отношения для международной стабильности, должен быть заинтересован в успехе предстоящего визита госсекретаря Тиллерсона в Россию. Успех визита – официальное объявление о договоренности проведения встречи на высшем уровне», – уверен бывший глава МИД России.

По оценкам экспертов, сейчас российско-американские отношения достигли своего дна и заставили вновь задуматься об угрозе прямого военного столкновения между двумя странами. Чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта, по мнению экспертов, необходима встреча двух президентов – Владимира Путина и Дональда Трампа.

В МИД РФ сегодня заявили, что рассчитывают на конструктивные переговоры с Тиллерсоном, но «готовы к любому развитию событий».

Напомним, обострение отношений произошло на прошлой неделе после атаки американскими ВВС по военной базе сирийской армии. Предлогом для этого стала «химическая атака» в провинции Идлиб, где жертвами распыления газа, предположительно зарина, стали более 80 человек, в том числе дети. США назвали ее авторами сирийские войска и президента арабской республики Башара Асада, а Россия якобы способствовала этому.

Между тем в Москве и Дамаске отвергли эти обвинения, и обратили внимание, что химическое оружие было уничтожено под контролем международных наблюдателей. При этом российская сторона заявила, что удар ВВС США является актом агрессии против суверенного государства. По оценкам экспертов, если ситуация будет развиваться в таком же ключе, не исключено прямое военное столкновение России и США.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 11.04.17

На Ярославском вокзале насмерть раздавило молодого человека: возможен сбой в движении электричек. / Готовимся к массовым протестам: Госдума разрешит полицейским стрелять по толпе. / Жительница Троицка обманула Интернет-магазин при покупке сумочки. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»