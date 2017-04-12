Трамп обвинил Россию в обострении ситуации в Сирии / И назвал президента Асада животным

Публикации за 12.04.17

Президент США Дональд Трамп заявил, что в обострении сирийской проблемы виновна Россия, а также в крайне оскорбительной форме высказался о президенте Сирии Башаре Асаде. Таким образом глава США оправдал нанесенный американцами ракетный удар по авиабазе сирийских правительственных войск. «Если бы Россия не поддерживала это животное, то не было бы проблемы», – заявил он в интервью телеканалу Fox Business, отвечая на вопрос ведущего об Асаде.

«Думаю, это очень плохо для России. Думаю, это очень плохо для человечества. Это очень плохо для современного мира. Но когда сбрасываются химические или бочковые бомбы... прямо в центр людской толпы, то, говоря откровенно, наблюдая за детьми без рук, без ног, видно, что – это (сделало – прим. ред.) животное», – заявил Трамп, добавив, что сожалеет, что администрация Обамы не нанесла такой удар ранее.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что «декламирование мантр» о необходимости ухода президента Сирии Башара Асада не приближает к политическому разрешению конфликта в этой стране. Также он подчёркивал, что поиск решений должен вестись в рамках женевского и астанинского процессов. По его словам, альтернативы нет.

Отметим также, что пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сравнил Асада с Гитлером. После того, как лидер демократов в палате представителей конгресса США Ненси Пелоси потребовала за это уволить его, Спайсер вынужден был принести извинения, признав, что сравнение было бестактным.

Кроме того, в СМИ просочился рассекреченный доклад Белого дома, в котором говорилось, что российские власти причастны к сокрытию последствий химической атаки в сирийской провинции Идлиб. Американцы утверждают, в том числе со ссылкой на некие источники, что правительственная армия Сирии сбросила бомбы с зарином на своих соотечественников.

Белый дом утверждает, что Россия и Сирия пытались ввести мировое сообщество в заблуждение с помощью кампании по дезинформации. При этом ни в докладе, ни в комментариях американских чиновников не содержится ответ на вопрос, знала ли Россия о химической атаке в провинции Идлиб заранее. Как передает ВВС, часть доклада посвящена опровержению данных России о том, что самолеты в Идлибе бомбили склады боеприпасов, принадлежащие террористам.

7 апреля США выпустил по сирийской авиабазе «Шайрат», с которой поднимались самолеты, несколько десятков крылатых ракет «Томагавк». Удар США стал ответом на химическую атаку, ответственным за которую на Западе считают президента Сирии Башара Асада. Владимир Путин 11 апреля заявил, что ему «скучно» слышать обвинения в адрес России и Сирии в связи с химической атакой в сирийском Идлибе. «Я вспоминаю в этой связи наших замечательных писателей Ильфа и Петрова. Хочется сказать: «Скучно, девочки – это мы уже все видели, наблюдали», – сказал президент.

Также Путин заявил, что у США нет доказательств применения правительством Сирии химического оружия, добавив, что нанесенный США авиаудар по военным объектам Сирии был осуществлен в нарушение международного права. «Где доказательства применения сирийскими войсками химического оружия? Нет. А нарушения международного права есть. Это очевидный факт. Без санкции Совета Безопасности ООН наносится удар по суверенной стране. И несмотря на это явное нарушение международного права, – все согласны, принимают и начинают кивать и поддерживать», – пояснил Путин.

Вашингтон – Дамаск, Иван Гридин

Вашингтон – Дамаск. Другие новости 11.04.17

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