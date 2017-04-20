СМИ: Сирия «упрятала» свои военные самолеты у российской авиабазы / «Асад ищет защиты у Кремля»

Публикации за 20.04.17

ВВС Сирии переместили большую часть своих самолетов поближе к российской военной базе «Хмеймим». Новое место дислокации военной авитехники находится в районе международного аэропорта имени Басиля Аль-Асада в провинции Латакия, передает CNN со ссылкой на военные источники. Таким образом, по данным телеканала, сирийские власти хотят обезопасить свои самолеты от возможных повторных авиаударов коалиции во главе с США, сообщает РИА «Новости».

Американский телеканал в связи с этим напоминает, что Россия развернула в Сирии новейшие зенитно-ракетные комплексы. Сирийские власти считают, что США и их партнеры не решатся наносить удары вблизи российской базы и ее систем противовоздушной обороны. «Президент Сирии Башар Асад ищет таким образом защиты у Кремля», – констатирует CNN.

Напомним, 4 апреля сирийская оппозиция заявила, что 80 человек погибли и 200 пострадали при атаке с применением химического оружия в провинции Идлиб. Вину за это оппозиционеры и страны Запада возложили на Дамаск, ничем не подкрепив свои утверждения. Власти Сирии отвергли эти обвинения.

В ночь на 7 апреля ВМС США выпустили по авиабазе правительственной армии Сирии «Шайрат» в районе города Хомс 59 крылатых ракет «Томагавк». В результате удара погибли от семи до десяти человек, в том числе мирные жители. Президент США Дональд Трамп назвал эти действия «пропорциональным ответом» на химическую атаку в Идлибе. Москва осудила действия Вашингтона, сочтя их как агрессию против суверенного государства.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, проведенного 11-12 апреля, 82% граждан России считают удар США по авиабазе в Сирии провокацией, нацеленной на дестабилизацию обстановки в Сирии. Лишь 6% респондентов назвали действия Вашингтона ответом на применение войсками Асада химоружия. 12% опрошенных затруднились охарактеризовать мотивы ракетного удара.

35% респондентов не смогли ответить на вопрос о том, как России нужно реагировать на эти действия. Среди содержательных ответов чаще всего встречаются предложения соблюдать нейтралитет (14%), тщательно разобраться в ситуации (11%) или же поддержать сирийские власти (11%). Лишь 2% россиян считают, что Москве следует «жестко реагировать» на ракетный удар США по сирийской авиабазе. За продолжение российской военной операции в Сирии высказались 53% опрошенных, против – 34%.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 19.04.17

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