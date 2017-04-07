США ракетным ударом по Сирии разжигают костер войны (ВИДЕО) / Путин считает мотивы Трампа надуманными

Публикации за 07.04.17

Эсминцы ВМС США ранним утром 7 апреля выпустили крылатые ракеты по сирийскому аэродрому Шайрат в провинции Хомс. По словам американского президента Дональда Трампа, который принял решение об атаке, этот шаг поможет «положить конец резне в Сирии». Однако сирийские власти уверены, что удар США служит целям вооруженных террористических группировок. В Москве в свою очередь заявили, что акт агрессии ставит под вопрос создание российско-американской антитеррористической коалиции, и потребовали срочного созыва Совбеза ООН.

О нанесении ракетного удара по авиабазе правительственных ВВС Сирии в провинции Хомс сообщил Пентагон. 59 крылатых ракет «Томагавк» были выпущены с эсминцев Porter и Ross в Средиземном море. Вашингтон считает, что именно с базы Шайрат была организована химическая атака, в результате которой погибли более 80 человек. Американские военные уточнили, что целями ракетного удара были самолеты, ангары, заправочные комплексы, склады боеприпасов, средства ПВО и радиолокационные станции, передает РИА «Новости».

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=4AmDeWdQqpM&rel=0">Video</a> Ракетный удар с кораблей ВМС США по аэродрому в Сирии

Решение об атаке сирийского аэродрома принимал лично президент США Дональд Трамп по результатам консультаций с членами Совета национальной безопасности при Белом доме, примечательно, что согласия Конгресса не понадобилось. Американский лидер заявил, что ракетный удар был произведен исходя из жизненно важных интересов безопасности США, сообщает агентство Associated Press. Более того, он призвал присоединиться к США все цивилизованные государства, чтобы положить конец войне в Сирии. «Годы попыток изменить поведение Асада провалились, и провалились драматически», – заключил Трамп.

В Пентагоне уточнили, что пытались минимизировать риск для персонала базы, в частности, российские военные, находящиеся в Шайрате, были предупреждены по установленным каналам связи, которые используются для предотвращения конфликтов в Сирии. По словам представителя военного ведомства Эрика Пахона, время для атаки было выбрано не случайно, удар был нанесен в 4:40 утра, что снижало вероятность нахождения на объектах гражданских лиц.

Губернатор сирийской провинции Хомс, которая была атакована США, Талял Барази сообщил о пяти погибших и семи раненных, передает «Коммерсант». По его мнению, действия американских военных можно рассматривать как пособничество террористическим группировкам, действующим в регионе. «Это нападение – реальный международный террор. Нанесен материальный ущерб, однако рано говорить об оценках. И хочу подчеркнуть, что ущерба боевому духу нет – в том смысле, что Сирия, сирийская армия продолжит борьбу с терроризмом и война против террора продолжается в Сирии», – подчеркнул Барази. Именно с военной базы в Хомсе велась основная поддержка боевых операций против боевиков «Исламского государства» (ИГ – запрещена законами РФ). Позже стало известно, что российских военных среди пострадавших на базе Шайрат нет, об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

Тем временем, члены боевики ИГ начали наступательную операцию в районе сирийской авиабазы, атакованной ВМС США. После ракетных ударов ИГ штурмовало контрольно-пропускные пункты вблизи стратегического города Аль-Фургала, об этом сообщает портал Al-Masdar со ссылкой на источники. Пока террористам не удалось значительно продвинуться, однако без необходимой поддержки с воздуха ситуация может ухудшиться в ближайшие часы.

Российские власти действия США в Сирии посчитали нарушением норм международного права. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин считает удар США по Шайрату ущербом российско-американским отношениям, что не способствует борьбе с терроризмом. По его мнению, Вашингтон под надуманным предлогом совершил акт агрессии против суверенного государства. Президент РФ уверен, что сирийская армия не располагает запасами химического оружия, этот факт был подтвержден Организацией по запрещению химического оружия при ООН, которая за разоружение Сирии получила в 2013 году Нобелевскую премию мира. «Путин также видит в ударах по Сирии со стороны США попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке», – добавил Песков.

В Москве также посчитали удар США угрозой созданию антитеррористической коалиции, разговоры о которой ведутся уже давно. Так глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что разрешив удар по сирийской базе, Трамп возвел очередную стену на пути разрешения конфликта. «Так или иначе, российские крылатые ракеты продолжают бить по террористам, а американские – по правительственным войскам, которые, собственно, войну против террористов и возглавляют. Боюсь, что с такими подходами желанная российско-американская антитеррористическая коалиция в Сирии, о которой столь много говорилось после прихода Трампа во власть, почит в бозе, так и не успев родиться», – написал Косачев на своей странице в соцсети.

Зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов считает, что ракетный удар США приведет к эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Он также не исключил возможности возникновения других военных столкновений. Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров позже заявил, что Россия потребует срочного созыва Совбеза ООН. По его мнению, действия Пентагона можно рассматривать как акт агрессии против государства – члена ООН.

Дамаск, Зоя Осколкова

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