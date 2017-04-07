Россия приостановила меморандум с США по безопасности в сирийском небе / МИД РФ: Ракетная атака Вашингтона по Сирии бездумна и опасна

Публикации за 07.04.17

МИД России выступил с заявлением в связи с ударами США по сирийской правительственной авиабазе в провинции Хомс. Российское внешнеполитическое ведомство заявило, что, осуществив ракетную атаку, «не удосужившись ни в чем разобраться», США пошли «на демонстрацию силы, на военное противодействие стране, которая борется с международным терроризмом». В ответ на удар Вашингтона по сирийскому военному аэродрому Россия приостановила действие меморандума с США о предотвращении авиаинцидентов в Сирии и призывает созвать заседание Совбеза ООН, говорится в заявлении ведомства.

МИД России называет американский ракетный удар очередным «бездумным подходом, который лишь усугубляет имеющиеся в мире проблемы и создает угрозу международной безопасности». Сегодняшние действия США еще больше нагнетают напряженность в российско-американских отношениях, которые, по оценке президента РФ Владимира Путина, находятся в крайне плохом состоянии, полагают в дипведомстве.

«Само присутствие военнослужащих США и других стран на территории Сирии без согласия на то правительства этой страны или решения Совбеза ООН является грубым, явным и ничем не обоснованным нарушением международного права. Если раньше это объяснялось задачей борьбы с терроризмом, то сейчас налицо явный акт агрессии против суверенной Сирии, – отмечается в заявлении российского внешнеполитического ведомства. – Предпринятые сегодня США действия еще больше разрушают российско-американские отношения».

«Мы не раз заявляли о своей готовности к сотрудничеству по решению самых горячих проблем современности, среди которых на первом месте – борьба с международным терроризмом. Но мы никогда не согласимся с нелегитимными действиями против законных сирийских властей, которые в течение длительного времени ведут непримиримую войну с международным терроризмом», – говорится в заявлении дипведомства.

По мнению МИД РФ, «в обосновании вооруженной акции Вашингтон полностью извратил то, что произошло в Идлибе». «Американская сторона не может не понимать, что сирийские правительственные войска не применяли в Идлибе химическое оружие, – указывают дипломаты. – У Дамаска его попросту нет, что неоднократно подтверждалось квалифицированными специалистами».

МИД РФ назвал атаку США по сирийской авиабазе попыткой «отвлечь внимание от ситуации в иракском Мосуле, где в результате действий, в том числе американской коалиции, погибли сотни мирных жителей и нарастает гуманитарная катастрофа».

Российское внешнеполитическое ведомство отмечает очевидность заблаговременной подготовки удара американскими крылатыми ракетами по Сирии. «Для любого специалиста понятно, что решение о нанесении ударов было принято в Вашингтоне до событий в Идлибе, которые были просто использованы как предлог для демонстрации силы», – указывается в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве также заявили, что Россия приостанавливает действие Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенного с США.

Кроме того, МИД РФ призвал Совет Безопасности ООН провести чрезвычайное заседание для обсуждения сложившейся ситуации.

США ранним утром 7 апреля нанесли авиаудары по авиабазе в Хомсе, контролируемой силами президента Сирии Башара Асада. Президент США Дональд Трамп отдал приказ о бомбардировках после обвинений в виновности сирийского лидера в гибели более 70 человек в результате химических атак. Американский лидер заявил, что ракетный удар был произведен исходя из жизненно важных интересов безопасности США, и призвал присоединиться к США все цивилизованные государства, чтобы положить конец войне в Сирии. «Годы попыток изменить поведение Асада провалились, и провалились драматически», – заключил Трамп.

Российские власти действия США в Сирии посчитали нарушением норм международного права. По мнению Владимира Путина, Вашингтон под надуманным предлогом совершил акт агрессии против суверенного государства. Российский лидер счел удар США по Сирии ущербом российско-американским отношениям, что не способствует борьбе с терроризмом. Путин увидел в ударах по Сирии со стороны США попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке.

Москва, Светлана Петрова

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