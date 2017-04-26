«Я не адвокат президента Сирии»: Эрдоган рассказал о перемене мнения Путина об Асаде / И озвучил рецепт решения сирийского конфликта

Публикации за 26.04.17

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил подробности недавних переговоров с Владимиром Путиным, в ходе которых президент России рассказал турецкому лидеру о своем отношении к сирийскому лидеру Башару Асаду.

По словам Эрдогана, Путин отрицал личную приверженность президенту Сирии. «Эрдоган, не пойми меня неправильно. Я не оправдываю Асада, я не его адвокат», – пересказывает турецкий лидер в интервью Reuters слова российского президента в их беседе. Агентство сочло эти слова как смягчение позиции Москвы в отношении поддержки Асада.

Эрдоган добавил, что в Сирии происходят события, о которых «Путин не может с нами говорить», передает BBC. Однако турецкий президент убежден, что будущее Сирии с ее нынешним лидером Асадом невозможно. Он ожидает, что сирийскому кризису скоро будет найдено решение.

«Пока Асад находится у власти, найти решение в Сирии будет невозможно, – заявил Эрдоган. – Он атаковал своих граждан с помощью танков, пушек, кассетных бомб, химоружия и истребителей. Как вы думаете, он мог бы стать средством решения проблемы?»

В то же время, по мнению Эрдогана, уход Асада не означает, что власть в стране попадет в руки экстремистов. «Я нисколько не сомневаюсь. Есть много идеальных кандидатов на роль следующего лидера страны», – заявил он. Турецкий лидерн подчеркнул, что Россия, США, Турция, Иран, Саудовская Аравия и Катар «могут объединиться» и помочь народу Сирии в принятии «собственного решения».

В Кремле пока не прокомментировали слова Эрдогана. Отметим, что позиция Москвы заключается в том, что сирийцы должны самостоятельно решать судьбу своей страны. Ранее Путин заявлял, что ему «скучно» слышать обвинения в адрес России и Сирии в связи с химической атакой в сирийском Идлибе, ставшей поводом к американским ракетным ударам по Сирии. Действия Вашингтона он расценил как нарушение международного права, приведя аналогию с вторжением США в Ирак в 2003 году. «Я вспоминаю в этой связи наших замечательных писателей Ильфа и Петрова. Хочется сказать: «Скучно, девочки – это мы уже все видели, наблюдали», – сказал президент. Путин высказался за расследование инцидента.

Москва, Светлана Петрова

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