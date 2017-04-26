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Публикации за 26.04.17

Песков уточнил позицию Кремля по Сирии / В ответ на реплики президента Турции о Путине и Асаде

Песков уточнил позицию Кремля по Сирии В ответ на реплики президента Турции о Путине и Асаде

Реплика президента России Владимира Путина о том, что он не является адвокатом главы Сирии Башара Асада, прозвучавшая в телефонном разговоре с руководителем Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, не означает изменения позиции Москвы по Сирии, подчеркнули в Кремле.

«Что касается поддержки Асада, позиция России и президента Путина по Асаду не менялась и она хорошо известна. Фраза, что Путин не является адвокатом Асада, также не новая, и она не была впервые сказана в телефонном разговоре с президентом Эрдоганом. Путин говорил эту фразу и ранее в ряде интервью», – заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывание турецкого президента.

«Путин, не являясь адвокатом Асада, является адвокатом международного права и защитником международного права. Он отстаивает позицию, которая не допускает принятия решения о будущем той или иной страны какими-то третьими лицами или третьими странами», – пояснил Дмитрий Песков, добавив, что президент России «считает, что будущее Сирии и руководителя Сирии не могут определять ни в Анкаре, ни в Вашингтоне, ни в Париже, ни в Берлине, ни в Москве, самоопределение Сирии только за сирийским народом».

«Вот адвокатом какой идеи является президент Путин весьма последовательно. Здесь ни о каких изменениях в подходе речи идти не может», – подчеркнул Песков.

Как писал «Новый День», ранее Реджеп Тайип Эрдоган сообщил подробности недавних переговоров с Владимиром Путиным. По словам Эрдогана, Путин отрицал личную приверженность президенту Сирии. «Эрдоган, не пойми меня неправильно. Я не оправдываю Асада, я не его адвокат», – пересказал турецкий лидер в интервью Reuters слова российского президента. Агентство сочло эти слова как смягчение позиции Москвы в отношении поддержки Асада.

В то же время, по мнению Эрдогана, уход Асада не означает, что власть в стране попадет в руки экстремистов. «Я нисколько не сомневаюсь. Есть много идеальных кандидатов на роль следующего лидера страны», – заявил он. Турецкий лидер подчеркнул, что Россия, США, Турция, Иран, Саудовская Аравия и Катар «могут объединиться» и помочь народу Сирии в принятии «собственного решения».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.04.17

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