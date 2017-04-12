В Подмосковье обнаружена еще одна незаконная свалка строительного мусора

Публикации за 12.04.17

Прокуратура Московской области завела административное производство в отношении компании, которая организовала свалку коммунального и строительного мусора на площади около двух гектаров в районе Фестивальной улицы в Сергиевом Посаде. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экологии и природопользования региона.

При проверке выяснилось, что соответствующей лицензии на свалку у юридического лица не оказалось. Теперь виновника могут привлечь к ответственности за нарушение законодательства. Компанию могут оштрафовать на сумму до 250 тысяч рублей или приостановить ее деятельность на срок до 90 дней.

Москва, Алексей Васильев

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