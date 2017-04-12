В Подмосковье объявлена война рынкам у железнодорожных станций

Публикации за 12.04.17

Подмосковные власти приступили к активной борьбе с местами скопления объектов незаконной торговли возле железнодорожных станций. Об этом сообщил министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

Он отметил, что на железнодорожных станциях региона наблюдается довольно большое количество разнообразных объектов, которые напоминают рынки. «Мы провели хорошее совещание с Центральной пригородной пассажирской компанией и представителями прокуратуры, чтобы от всего этого избавиться», – сказал Посаженников.

Министр также отметил, что на данный момент активная борьба уже началась, первым от незаконных рынков на станциях избавится Одинцовский район.

Москва, Алексей Васильев

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