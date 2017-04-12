«Газпром» потерял Грузию: страна переходит на азербайджанский газ

Публикации за 12.04.17

Российский газовый монополист «Газпром» потерял рынок сбыта в Грузии. Тбилиси отказался от закупок «голубого топлива» в РФ и планирует полностью перейти на азербайджанский газ. Как сообщил министр энергетики страны Каха Каладзе, до конца года не будет заключено ни одной сделки по приобретению российского газа.

По его словам, договор, оформленный с «Газпромом», дает возможность, чтобы Грузия не зависела от российского природного газа, передает «Грузия-online». «Исходя из сегодняшней реальности, мы приняли решение, полностью загрузиться азербайджанским природным газом», – подчеркнул Каладзе.

Он также добавил, что оформлен двухгодичный договор, по завершению которого Грузия будет на более твердых позициях, поскольку будет построено газохранилище, а также будет завершен проект по разработке азербайджанского крупного месторождения «Шах-Дениз».

Сообщается, что в январе-марте 2017 года объем закупок Грузии природного газа из России составил 100 млн кубометров. До конца года Тбилиси закупит в Азербайджане 2,347 млрд кубометров, что составит 95,5% от общего объема.

Похоже, что к таким решениям Тбилиси подтлолкнул Вашингтон. Стоит отметить, что месторождение «Шах-Дениз» является одним из основных источников проекта «Южный газовый коридор», который призван снизить зависимость Европы от российского «голубого топлива». ЮГК предусматривает транспортировку 10 млрд кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

Этот проект поддерживается в США. Как заявил в сегодняшнем интервью агентству Trend посол США в Азербайджане Роберт Секута, Вашингтон продолжает решительно поддерживать «Южный газовый коридор» в связи с его значением для улучшения европейской энергетической безопасности.

Отвечая на вопрос о возможности финансирования проекта какими-либо американскими финансовыми институтами, дипломат отметил, что такие решения являются коммерческими, и принимаются самими банками. Однако, по его словам, США работают над этим вопросом в рамках взаимодействия с Азербайджаном.

«То, что могут сделать в данном случае США – это просто помочь Азербайджану стать более конкурентоспособным», – сказал Секута.

Тбилиси, Анастасия Смирнова

Тбилиси. Другие новости 12.04.17

Госдума сделала первый шаг к переносу президентских выборов. / Крепкий рубль убивает импортозамещение, считают экономисты. / В Подмосковье объявлена война рынкам у железнодорожных станций. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»