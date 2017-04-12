В Серпухове медики недополучили зарплату

Публикации за 12.04.17

Сотрудники серпуховской центральной районной больницы получили зарплату не полностью, более того, некоторые из них вообще остались без денег, передает портал «Ока-инфо», в редакцию которого обратились медики.

Суммы недоплаты у врачей и медсестер у всех разные, но довольно значимые. Технический персонал за март денег вообще не получил.

По словам медиков, проблема не только с зарплатой: в медучреждении уже давно не выделяют деньги на покупку таких мелочей, как туалетная бумага, поэтому сотрудники вынуждены покупать ее за свои собственные деньги. Более того, больнице не хватает средств даже на оплату закупленных ранее лекарств, а суммарный долг перед поставщиками достиг 20 млн рублей.

Возможной причиной случившегося могли стать недостаточные объемы по системе обязательного медицинского страхования.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 12.04.17

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