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Публикации за 12.04.17

Жители Подмосковья боятся найденных фонариков

Жители Подмосковья боятся найденных фонариков

Обычный фонарик стал причиной серьезного переполоха, который произошел сегодня в одном из 9-этажных жилых домов в подмосковном Ступине, пишет «Ступинская панорама» со ссылкой на главу местного пожарно-спасательного гарнизона Вадима Горячева.

По его словам, в лифте дома №61/11 на улице Андропова жильцы обнаружили фонарик со странными проводами. Бдительные граждане сразу же сообщили об этой находке в полицию. К месту инцидента прибыли правоохранители, спасатели и кинологи, все жильцы дома были в спешном порядке эвакуированы. Подозрительная находка даже вынудила силовиков оцепить территорию вокруг дома. В конечном итоге было установлено, что предмет не представляет никакой опасности.

«Этот случай стал отличной проверкой бдительности местных жителей, которую они прошли на отлично. Все мы помним о трагических событиях в Петербурге и Ростове, поэтому осторожность и внимательность следует проявлять в любой ситуации», – цитирует издание слова Горячева.

Москва, Алексей Васильев

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