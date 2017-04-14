ЦППК и РЖД оштрафованы за бардак на платформе в Долгопрудном

Публикации за 14.04.17

Подмосковный Госадмтехназор с начала года наложил в общей сложности 300 тысяч штрафов на «Центральную пригородную пассажирскую компанию» и «Российские железные дороги». Об этом сообщила Государственного административно-технического надзора в регионе Татьяна Витушева.

По ее словам, ЦППК и РЖД 12 раз привлекались к ответственности за ненадлежащее содержание территории, в том числе ненадлежащее состояние платформы «Новодачная».

По словам Витушевой, слова которой приводит пресс-служба ведомства, во время проверки платформы были выявлены навалы бытовых отходов на лестницах и пешеходных переходах через ж/д пути, ненадлежащее состояние прилегающей к платформе территории и объектов инфраструктуры. Также повреждены деревянные лавочки и мусорные урны. За эти нарушения компании привлечены к четырем административным штрафам на общую сумму в 90 тысяч рублей.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 14.04.17

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