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Публикации за 14.04.17

Экологи выявили нарушения на мусорном полигоне в Дмитровском районе

Экологи выявили нарушения на мусорном полигоне в Дмитровском районе

Инспекторы экологического надзора выявили ряд грубых нарушений природоохранного законодательства при эксплуатации полигона ТБО «Непейно» в Дмитровском районе Московской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.

«Проверка выявила, что эксплуатирующая мусорный полигон компания «Эко-Жилком» не занимается формированием технологических карт и не выполняет пересыпку отходов грунтом. В результате горы мусора просто сваливаются и в течение длительного периода лежат на открытом воздухе. Кроме того, компания не обеспечила полигон сетчатыми переносными ограждениями для удержания легких фракций отходов при разгрузке мусора», – говорится в сообщении ведомства.

По результатам проверки компания «Эко-Жилком» оштрафована на сумму в 120 тысяч рублей. Кроме того, ведомство внесло предписание об устранении всех выявленных нарушений.

Москва, Алексей Васильев

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