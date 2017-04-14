Чиновники осчастливили: деревянный 80-летний дом в Рузе наконец-то признали аварийным

Публикации за 14.04.17

Сотрудники Госжилинспекции в Московской области помогли добиться признания 80-летнего деревянного дома в Рузе аварийным. Теперь жильцы смогут рассчитывать на расселение. Об этом сообщил глава ведомства Вадим Соков.

По его словам, в соответствии с предписанием Госжилинспекции Подмосковья глава Рузы подписал постановление по признанию дома №10 на Социалистической улице аварийным и подлежащим расселению.

Соков отметил, что проверка 2-этажного деревянного дома, который был построен в 1937 году, была проведена по просьбе его жильцов, которые уже много лет пытаются решить вопрос о признании здания аварийным и ветхим. Инспекторы подтвердили, что дом действительно деформируется и разрушается от фасада до подвала.

«Срок расселения жителей аварийного дома установлен до 31 декабря 2018 года», – уточнил Соков.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 14.04.17

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