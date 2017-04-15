Лев Гудков: Протестное движение скоро обратится против Путина

Публикации за 15.04.17

Экономический кризис в России и отсутствие малейшей возможности для изменений ситуации вызывает все большее протестных настроений в обществе. Если сейчас недовольство населения в основном проецируется на Госдуму и правительство, то в скором будущем под горячую руку может попасть президент РФ Владимир Путин. Такое мнение высказал глава «Левады-центра» Лев Гудков, выступая на IV Конгрессе Российской ассоциации политических консультантов.

Он обратил внимание, что после экономического кризиса в 2009 году уровень общественной мобилизации неуклонно падал, и напомнил, что объединение народных масс произошло после украинского Майдана и возвращения Крыма в состав России. Однако, по его оценке, сейчас и фактор Крыма сошел на нет.

«Закончилась крымская эйфория, основанная на возвращение людям чувства гордости, самоуважения, возвращения России статуса великой державы, которые компенсировали хроническое чувство зависимости, унижения перед произволом администрации», – сказал Гудков и отметил, что эта тенденция была очевидна уже в 2016 году и сейчас все больше граждан РФ обращают внимание на негатив.

«Фаза «крымской эйфории» закончилась. Она переходит в другую – не только из-за усталости от постоянного возбуждения, но и на сочетании нарастающего экономического кризиса: не критичного, но болезненного снижения доходов населения, которое не дает уверенности в будущем», – продолжил он.

По мнению Гудкова, последняя волна патриотизма привела к резкому «упрощению реальности» и конфронтации «мы – они» по советскому типу, что подразумевает конфронтацию «внешний враг и угроза большой войны vs единый народ».

«Это приводит к подавлению фокуса влияния. Простые более архаические представления об обществе и пропаганда подавили все возможности артикуляции групповых интересов, у людей реально нет возможности выразить претензии к власти», – считает эксперт.

В этой связи он отметил, что 80-85% населения считают, что они не в состояние повлиять на внутреннее положение дел в стране, что приводит к сильнейшему отчуждению от политики.

«У людей появляется ощущение несправедливости, потому что государство не выполняет свои социальное обязательства, не соответствует тем патерналистским ожиданиям, которые определяют ощущение справедливости социального порядка. Люди считают, что они в большей степени выполняют свои гражданские обязательства. Поэтому негативом этих несостоявшихся ожиданий является популизм. Это ответ на дисфункцию, на дефекты и ненормальную работу политических институтов», – подчеркнул Гудков.

По его мнению, это приводит к тому, что последние несколько месяцев социологи фиксируют готовность людей выразить свой протест. «И это только начало, недовольство будет искать себе выход», – прогнозирует он.

По словам Гудкова, в течение последних двух лет очевиден «довольно устойчивый тренд», когда «неврастения, депрессия и растущая злоба» провоцируется на Госдуму, депутатский корпус и партийных представителей, в то время как лидер государства остается незыблемым.

«Сейчас все раздражение, связанное экономическим кризисом и отсутствием перспектив не затрагивает президента, который выступает как символ коллективных ценностей, символический объект, репрезентирующий ценности всей страны», – сказал он.

В то же время Гудков обратил внимание, что при продолжении нынешнего курса и дальнейшем игнорировании протестного потенциала граждан России негатив рано или поздно обратится и против Путина.

«Это (игнорирование внутренних проблем страны) приведет к тому, что защита президента как символической фигуры ослабеет, и к нему будут нарастать претензии, в том числе, потому что исчезают фигуры, которые могли бы принимать претензии на себя», – прогнозирует эксперт.

Москва, Мария Вяткина

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