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Публикации за 18.04.17

В магазинах «СПАР РИТЭЙЛ» в Подмосковье выявлены санитарные нарушения

В магазинах «СПАР РИТЭЙЛ» в Подмосковье выявлены санитарные нарушения

Сотрудники подмосковного управления Роспотребнадзора в ходе плановых проверок выявили в четырех магазинах компании «СПАР РИТЭЙЛ» нарушения в сфере защиты прав потребителей и санитарных правил. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Во всех магазинах санитарные врачи констатировали неудовлетворительно состояние полов, потолков, стен, инженерных сетей, а также складирование товаров в коридорах и технологических проходах на полу без поддонов. Также были выявлены нарушения температурного режима хранения отдельных групп товаров, правил торговли и неправильное оформление ценников на продукцию.

Кроме всего прочего, во время проводимых проверок специалисты Роспотребнадзора отобрали для лабораторных исследований более шести десятков образцов продукции, восемь из которых оказались не соответствующими нормативам. В частности, в мясе превышены микробиологические показатели, а в рыбе – допустимое содержание доли глазури.

В ведомстве отмечают, что по результатам проведенных проверок, в отношении юридических лиц открыто 16 административных дел и выписаны штрафы. Кроме того, внесено четыре предписания об устранении выявленных нарушений.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 18.04.17

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