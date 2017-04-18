Кинологи МВД пожаловались на истощение служебных собак из-за плохого питания

Публикации за 18.04.17

Инспекторы кинологической службы МВД в Мытищах направили в профсоюз обращение с жалобой на общее неудовлетворительное состояние служебных собак, что вызвано плохим питанием из-за дешевого корма. По их словам, животные от этого теряют слух и зрение, а также с трудом могут исполнять свои служебные обязанности, передает «Лайф».

Явное ухудшение физического состояния служебных собак было замечено после перехода на новый корм с более доступной ценой. Поставками этого питания для животных занимается компания, которая специализируется на кормах для сельскохозяйственных животных.

По словам кинологов, собаки начали стремительно терять в весе, их постоянно донимает несварение, понос, в итоге некоторые из них утратили зрение и слух, ухудшилось также и состояние суставов. В составе корма явно не хватает хондропротекторов.

Всего на данный момент в кинологическом центре содержится 16 животных, шесть из которых – личные и закреплены за сотрудниками в соответствии с договором. Инспекторы за свои деньги покупают для них все необходимое и оплачивают их лечение. Остальным десяти псам приходится несладко.

«Дело дошло до того, что водить собак не на чем – нет ни поводков, ни ошейников. Инспекторы привязывают животных на верёвку и едут на выезд», – сообщили кинологи.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 18.04.17

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