В Балашихе перед Днем Победы ветеранов оставили без газа и тепла

Публикации за 18.04.17

В подмосковной Балашихе газовая служба отрезала доступ к трубе газопровода семье пожилых ветеранов Великой Отечественной войны, которые приживают на 11-ой линии Никольско-Архангельского микрорайона, оставив таким образом пенсионеров без тепла, передает портал Народная Палата Подмосковья.

Представители межрайонгаза ссылаются якобы на повреждение трубы газопровода возле дома пенсионеров. Однако, по словам местных жителей, сотрудники службы не предъявили никаких документов, которыми бы подтверждался факт аварийной ситуации. Рабочие вырыли возле дома ветеранов котлован, не согласовав ничего с владельцами жилья, и удалились.

Сейчас в доме пенсионеров нет ни газа, ни, соответственно, отопления, потому как дом обогревался газовым котлом. Парализованная супруга, участник партизанского движения во времена Великой Отечественной войны, с каждым днем чувствует себя все хуже в холодом доме.

Примечательно, что в соответствии с действующим регламентом, даже при нарушении целостности газопровода, авария должна быть устранена в течение 6-7 часов. Но ветераны из Балашихи уже вторые сутки остаются без тепла.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 18.04.17

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