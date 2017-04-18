По улицам Серпухова гуляют дикие кабаны

Публикации за 18.04.17

В подмосковном Серпухове прохожим повстречались довольно необычные гости города – в район Бумажной фабрики забрели дикие кабаны, передает glazey.info со ссылкой на очевидцев.

По словам местных жителей, животные пробежались вдоль ограждений частных домовладений, периодически пугая водителей проезжающих мимо автомобилей в попытках пересечь проезжую часть.

Никакой агрессии в поведении столь неожиданных визитеров замечено не было. Однако откуда могли взяться в Серпухове кабаны – не совсем понятно. Впрочем, как сказала одна из местных жительниц, когда было решено сообщить о кабанах в службу спасения, сотрудники уже знали об их появлении.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 18.04.17

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