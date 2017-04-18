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Публикации за 18.04.17

В Подмосковье клещи стали кусаться чаще

В Подмосковье клещи стали кусаться чаще

Более восьми десятков случаев присасывания клещей зафиксировано в Московской области с начала весны, что в два раза превышает количество за тот же период годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

По данным ведомства, на 13 апреля на территории трех десятков муниципальных образований зафиксирован 81 случай присасывания клещей, из них 26 случаев с детьми.

Ситуация оценивается как неблагополучная сразу в нескольких районах и городских округах Московской области. Речь идет о Чеховском, Люберецком, Наро-Фоминском, Павлово-Посадском, Коломенском, Ногинском и Шатурском районах, а также о городских округах Орехово-Зуево и Егорьевск.

Стоит отметить, что всех случаях укусов клещей по результатам лабораторного анализа не было выявлено заражения вирусным энцефалитом. Впрочем, без неприятностей не обошлось, в трех случаях был зафиксирован возбудитель клещевого боррелиоза (болезнь Лайма).

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 18.04.17

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